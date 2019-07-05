انتهت في مصر 2019 - أوغندا (0) (1) السنغال.. أسود التيرانجا تتجنب المفاجأة

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 20:57

كتب : FilGoal

مباي نيانج - السنغال - أوغندا

يلتقي منتخب السنغال بنظيره الأوغندي في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 على استاد القاهرة.

الفائز يلتقي بـ بنين في ربع النهائي التي أقصت المغرب بركلات الجزاء الترجيحية في مفاجأة مدوية.

يمكنك متابعة مباراة السنغال وأوغندا لحظة بلحظة من هنا

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نهاية المباراة

ق:79: ألفريد نداي يُسدد ركلة حرة بقوة لكن ألفريد جوميش يتصدى لها

ق72: مايك إزيرا يُسدد كرة بعيدة عن مرمى السنغال

ق65: سيطرة متبادلة بين المنتخبين

ق60: أونيانجو يتألق ويتصدى لركلة جزاء ماني

ق59: ركلة جزاء تحصل عليها ساديو ماني بعد مرواغة أونيانجو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.42 فاروق ميا ينفذ ركلة حرة لـ أوغندا يلمسها الحارس السنغالي جوميس، لكن الحكم يحتسبها ركلة مرمى

ق.30 أوكوي يطلق ضربة رأسية تمر مباشرة بجوار مرمى السنغال

ق.23 أوكوي يطلق تسديدة قوية لـ أوغندا، يتصدى لها ألفريد جوميس حارس مرمى السنغال

ق.15 ساديو ماني يسجل هدف السنغال الأول وينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف

ق.6 بطاقة صفراء لـ دينيس أونيانجو حارس مرمى أوغندا بعد تدخُل على إسماعيلا سار خارج منطقة الجزاء

بداية المباراة

بداية المباراة بعد لحظات

السنغال أوغندا مصر 2019 كأس الأمم الإفريقية

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