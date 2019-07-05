لاسارتي يشيد بالشناوي وأيمن أشرف

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 12:07

كتب : حسام نور الدين

محمد الشناوي - مصر - أوغندا

أشاد مارتن لاسارتي مدرب الأهلي بلاعبيه محمد الشناوي وأيمن أشرف بعد ظهورهما بشكل طيب مع منتخب مصر في الدور الأول من كأس إفريقيا 2019.

وقال لاسارتي في تصريحات صحفية يوم الجمعة:"سعيد بمستوى الشناوي. أيمن أشرف أيضا قدم أداء طيبا، ومروان محسن يجتهد كثيرا ولا يزال أمامه المزيد ليقدمه".

وأضاف لاسارتي "منتخب مصر يسير بخطى ثابتة، من الصعب التكهن بمباراة فريق جنوب إفريقيا خاصة أني لم أشاهده".

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واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" محمد الشناوي أفضل حارس في الدور الأول من البطولة القارية.

وقدم الشناوي أداء طيبا خاصة في آخر مباراة بدور المجموعات أمام أوغندا.

ويستعد الفراعنة لمواجهة جنوب إفريقيا يوم السبت في الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا.

منتخب مصر كأس إفريقيا محمد الشناوي أيمن أشرف

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