مدرب نيجيريا محذرا: الكاميرون أفضل فرق كأس إفريقيا.. وأخشى التحكيم

الجمعة، 05 يوليه 2019 - 11:49

كتب : هاني العوضي

جيرنوت روهر - أحمد موسى - نيجيريا

شدد جيرنوت رور مدرب نيجيريا على صعوبة مواجهة الكاميرون يوم السبت في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2019، مشيرا إلى تخوفه من أخطاء تحكيمية قد تعصف بآمال فريق في الاستمرار بالبطولة.

وقال الألماني في مؤتمر صحفي:"أثق في فريقي رغم أن الكاميرون هي أفضل منتخبات البطولة".

وواصل "أتمنى رؤية مثابرة اللاعبين، الكل يخطئ لذا يجب أن نسامحهم. الخسارة أمام مدغشقر كانت درسا قاسيا".

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واستمر "تدربنا على ركلات الترجيح لكني لا أتمنى اللجوء إليها. شاهدت عدة مباريات للكاميرون، تطوروا كثيرا ويستطيعون الحفاظ على لقب إفريقيا رغم أن الفريق يختلف عما كان عليه قبل سنتين".

وأتم "أكثر ما أخشاه في المباراة هو التحكيم، كنت أتمنى الاستعانة بتقنية الفيديو بدءا من الدور ثمن النهائي".

وسيتم الاستعانة بتقنية الفيديو بدءا من مباريات الدور ربع النهائي في النسخة رقم 32 من البطولة القارية.

وتواجه نيجيريا تحديا صعبا أمام الكاميرون، بطلة كأس إفريقيا 2017، في ملعب الإسكندرية الساعة السادسة مساء السبت.

واهتزت ثقة النيجيريين بعد خسارة مفاجئة أمام مدغشقر الطموحة ليفقدوا صدارة المجموعة الثانية.

نيجيريا كأس إفريقيا

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