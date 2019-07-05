كشف إبراهيم عبد الخالق المنضم حديثا إلى فريق الإنتاج الحربي كواليس رحيله عن النادي الإسماعيلي.

وقال لاعب المقاولون العرب السابق:"وصلتني عدة عروض، أحدها من فريق ذو شعبية كبيرة، لكني فضلت الإنتاج ووقعت على عقد مدته 3 سنوات".

وواصل اللاعب البالغ عمره 33 عاما "اخترت الإنتاج لأن إدارته ملتزمة، خالد مهدي (مدير الكرة) يهاتفني منذ سنتين، ومختار مختار (المدرب) أيضا".

واستمر عبد الخالق الذي شارك في 8 مباريات فقط مع الإسماعيلي بالدور الثاني من الموسم الماضي "الإسماعيلي لم يمانع رحيلي رغم أن عقدي معه كان ينتهي في 2020. صبري المنياوي (مدير الكرة) له دور كبير، وإبراهيم عثمان (رئيس النادي) شدد لي أنه وافق على الصفقة لأني لا أفتعل مشكلات، لذلك قرر مساندتي".

ولعب عبد الخالق في أندية الرجاء وسموحة والزمالك ووادي دجلة والمقاولون وحرس الحدود.

وشارك لاعب الوسط في 165 مباراة بالدوري المصري الممتاز وسجل 15 هدفا وأرسل 9 تمريرات حاسمة.

وتوج عبد الخالق بلقب كأس مصر مرتين مع الزمالك في 2014-2015 و2015-2016.