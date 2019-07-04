لاعب تشيلسي الجديد يقود الولايات المتحدة لنهائي الكأس الذهبية ومواجهة المكسيك

الخميس، 04 يوليه 2019 - 11:35

كتب : إسلام أحمد

كريستيان بوليسيتش - الولايات المتحدة الأمريكية

نجح المنتخب الأمريكي في ضمان مقعده في نهائي الكأس الذهبية 2019 للمرة الثانية عشر في تاريخ المسابقة بالفوز على جامايكا بنتيجة 3-1.

المنتخب الأمريكي سعى للفوز للعودة للقاء المكسيك في المباراة النهائية من جديدة للمرة الأولى منذ 2011.

الضغط الأمريكي المبكر أسفر عن هدف في الدقيقة التاسعة من توقيع ويستون ماكيني بعد تمريرة عرضية من جوزيه ألتيدور.

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وفي الدقيقة 52 من عمر اللقاء نجح كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي الإنجليزي الجديد من تسجيل الهدف الثاني من متابعة لكرة فشل الحارس في التصدي لها على مرة واحدة.

نيكولسين قلص الفارق في الدقيقة 69 برأسية من عرضية ليون بايلي لاعب باير ليفركوزن الألماني.

وقبل 3 دقائق نجح بوليسيتش من قيادة بلاده للفوز ببطاقة المباراة النهائية بهدف ثالث للولايات المتحدة وثاني له من متابعة أخرى بعد تصدي الحارس الجامايكي.

ليرفع بوليسيتش رصيده من الأهداف إلى 3 في البطولة في المركز الخامس بترتيب هدافي المسابقة.

ويقام النهائي في السابع من يوليو المقبل على ملعب سولدير فيلد في شيكاغو، إذ تسعى الولايات المتحدة لمعادلة ألقاب المكسيك برصيد 7 ألقاب في الكأس الذهبية.

الكأس الذهبية أمريكا المكسيك

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