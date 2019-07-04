رسميا - عودة المارد إلى عرينه.. بوفون في يوفنتوس

بعد عام واحد، عاد المارد جيانلويجي بوفون في طريقه لارتداء القميص الأبيض والأسود مرة أخرى الذي لطالما دافع عنه بكل ما يملك من قوة.

جيانلويجى بوفون النادي : باريس سان جيرمان يوفنتوس

بوفون، خضع للكشف الطبي من قبل بطل إيطاليا تمهيدا لعودته لقائمة فريق السيدة العجوز، ثم وقع على عقود انتقاله لموسم وحيد.

لم يعجب بوفون دور الرجل الثاني في باريس سان جيرمان الذي لعب له في الموسم المنصرم، صرح أنه يفكر في عدة عروض تلقاها ولربما يبتعد حينا عن كرة القدم.

لكن مع نداء يوفنتوس، لم يتردد الحارس المخضرم البالغ عمره 41 عاما في الهرولة نحو تورينو.

وقف ليوقع لعشاقه الذين انتظروه قبل إجراء الكشف الطبي مستبشرين بعودته قبل موسم جديد يأمل فيه يوفنتوس نتيجة مختلفة في بطولة غائبة عنه منذ سنوات.

دوري أبطال أوروبا.

منتظر إعلان يوفنتوس عن عودة نجمه السابق، الذي سيتدرب هذه المرة مع ماوريزيو ساري، المدير الفني الجديد لفريق السيدة العجوز.

في 2001 بدأت قصة أحد أعظم حراس المرمى في التاريخ مع النادي الإيطالي العريق، يوفنتوس جعل "جيجي" أغلى حارس في التاريخ بانتدابه من بارما مقابل 52 مليون يورو.

والباقي تاريخ.

19 لقبا منها 9 في الدوري الإيطالي.

وكان بوفون أحد المخلصين لفريق السيدة العجوز حين شارك في دوري الدرجة الثانية بموسم 2006-2007، رغم أنه حينها كان بطلا لكأس العالم مع الأوزوري.