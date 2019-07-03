كاف يختار مدغشقر مفاجأة كأس إفريقيا

وقع اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على مدغشقر كأكثر فريق فات التوقعات في كأس إفريقيا 2019 المقامة حاليا في مصر.

وأبهر الضيف الجديد على البطولة القارية وقدم أداء مميزا واقتنص صدارة المجموعة الثانية على حساب الفريق العملاق نيجيريا.

وعنون كاف في منشور عبر حسابه في تويتر "فريق ملهم".

وجمعت مدغشقر 7 نقاط في أول كأس إفريقية تشارك بها بالفوز على بوروندي ونيجيريا والتعادل مع غينيا.

وتلعب مدغشقر يوم الأحد أمام الكونغو الديموقراطية على ملعب الإسكندرية في الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا.

وفي حال مواصلة مدغشقر رحلتها المبهرة في مصر ستلعب في الدور ربع النهائي أمام غانا أو تونس.