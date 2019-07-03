مران مصر - مروان يتدرب منفردا.. وكوكا يواصل التأهيل

أدى مروان محسن مهاجم مصر تدريبات منفردة يوم الأربعاء على هامش مران فريق الفراعنة استعدادا لمباراة ثمن نهائي كأس إفريقيا 2019 يوم السبت أمام جنوب إفريقيا.

وقام لاعب الأهلي بتدريبات منفردة بسبب شعوره بالإجهاد، بينما أدى زميله أحمد حسن "كوكا" تدريبات علاجية.

وأصيب كوكا بكدمة قوية في الكاحل خلال مباراة مصر وأوغندا في دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019 يوم الأحد ويحتاج لعلاج قد يمتد لأسبوع.

ولن يلحق كوكا على الأرجح بمباراة مصر وجنوب إفريقيا التي يستضيفها استاد القاهرة.

وتأهل منتخب مصر متصدرا للمجموعة الأولى بعلامة كاملة بعد 3 انتصارات أمام زيمبابوي والكونغو الديموقراطية وأوغندا.

وفي حال فوز الفراعنة على جنوب إفريقيا يواجهون نيجيريا أو الكاميرون في الدور ربع النهائي.