توقع مباراة مصر وجنوب إفريقيا واربح موبايل سامسونج A70

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 19:00

كتب : FilGoal

مسابقة التوقعات

جوائز لا تنتهي في كأس إفريقيا 2019 مع FilGoal.com، ومع بداية الدور الثاني، لديك فرصة جديدة لتربح.

كل ما عليك هو توقع مباراة مصر وجنوب إفريقيا في الدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

شارك في التحدي بمسابقة التوقعات ونافس لتربح موبايل سامسونج A70.

صاحب أكبر عدد من النقاط في التحدي سيفوز بالجائزة.

ابدأ الآن بالضغط هنا

*انتبه: لا يمكنك التوقع بأكثر من حساب

وإن كنت مشتركا بالفعل في مسابقة التوقعات، هيا ابدأ في توقع مباريات الدور ثمن النهائي لتعزز فرصتك في ربح رحلة لمشاهدة مباراة لنادي ليفربول.

أو لتفوز ببلاي ستيشن 4.

اضغط هنا لتتوقع عن طريق حاسبك

أو من هنا إذا كان هاتفك يعمل بنظام Android

أو من هنا لو هاتفك يعمل بنظام IOS

مسابقة التوقعات كأس إفريقيا

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