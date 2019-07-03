سكاي: مانشستر سيتي يستعيد لاعبه من آيندهوفن

ينوي مانشستر سيتي استعادة خدمات مدافعه السابق أنجيلينيو من صفوف آيندهوفن الهولندي بحسب تقرير لشبكة سكاي سبورتس.

الظهير الأيسر الشاب غادر فريق السماوي الرديف قبل موسم واحد فقط، والآن يرغب النادي في استعادته من جديد.

الإسباني صاحب الـ22 عاما انضم إلى سيتي في عام 2013 قادما من ديبورتيفو لاكورونيا وخلال تلك الفترة لعب معارا لعدة أندية إسبانية وأمريكية.

وتقرير سكاي أوضح أن السماوي سوف يدفعون الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع فريقه الهولندي والذي 5.3 مليون إسترليني.

التقرير أشار إلى أن اللاعب سوف يخضع للفحوصات الطبية غدا الخميس قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وقبل رحيله شارك أنجيلينيو في مباراة واحدة مع مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في يناير 2016 حين دخل بديلا لجايل كليشي.

وحصد اللاعب المولود في مدينة كوريستانكو بـمقاطعة لا كرونيا على جائزة أفضل لاعب في الفريق الرديف للسماوي موسم 2014-2015.