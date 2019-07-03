طريق البطولة - توقع المتأهلين لدور الثمانية في كأس الأمم لتربح بلايستيشن 4
الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 00:48
كتب : فادي أشرف
الآن موعدنا مع لعبة جديدة من FilGoal.com..
يمكنكم الآن توقع طريق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من دور الـ16 وحتى النهائي ومشاركته مع أصدقائك.
وهناك أيضا جائزة، إذا استطعت توقع الـ8 متأهلين لدور الثمانية بشكل سليم، ستدخل في سحب للفوز ببلايستيشن 4، في مسابقة عبر منصات FilGoal.com على وسائل التواصل الاجتماعي.
توقع المتأهلين لدور الـ8 واكسب بلايستيشن 4
شارك بتوقعك من هنا 👈 https://t.co/sMvmma5Xug
برعاية أوتريفين
شروط المسابقة 👇
1- توقع مرة واحدة فقط
2- سكرين شوت لتوقعك
3- إذا توقعك صحيح ستدخل سحب للفوز بـ بلايستيشن 4 pic.twitter.com/m0sVSvuBHw— FilGoal (@FilGoal) July 2, 2019