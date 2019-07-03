طريق البطولة - توقع المتأهلين لدور الثمانية في كأس الأمم لتربح بلايستيشن 4

الأربعاء، 03 يوليه 2019 - 00:48

كتب : فادي أشرف

توقع طريق البطولة

الآن موعدنا مع لعبة جديدة من FilGoal.com..

يمكنكم الآن توقع طريق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من دور الـ16 وحتى النهائي ومشاركته مع أصدقائك.

وهناك أيضا جائزة، إذا استطعت توقع الـ8 متأهلين لدور الثمانية بشكل سليم، ستدخل في سحب للفوز ببلايستيشن 4، في مسابقة عبر منصات FilGoal.com على وسائل التواصل الاجتماعي.

العب من هنا

توقع طريق البطولة

نرشح لكم

أخر الأخبار

التشكيل - عودة كاسيميرو وثنائي هجومي للبرازيل.. وميسي يقود الأرجنتين 16 دقيقة | أمريكا
المساكني: نعاني من الضغوط.. وسنعمل على تحسين الأداء الهجومي 25 دقيقة | مصر 2019
ناجي ساخرا: لماذا لم يصب الحضري بسبب أحمالي البدنية؟ 48 دقيقة | مصر 2019
طريق البطولة - توقع المتأهلين لدور الثمانية في كأس الأمم لتربح بلايستيشن 4 50 دقيقة | مصر 2019
هاني رمزي: اللاعبون اعترفوا بتراجع الأداء.. المرحلة القادمة لا تعرف "الهزار" ساعة | مصر 2019
نعيم سليتي: نقدر غضب الجماهير التونسية ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر

قد ينال إعجابك