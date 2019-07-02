الأغلى في تاريخ النادي.. رسميا – توتنام يضم ندومبيلي من ليون

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 19:06

كتب : محمد يسري

ندومبيلي

تمت الصفقة وأصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي. رسميا توتنام يعلن ضم تانجي ندومبيلي من ليون الفرنسي.

تانجوي ندومبيلي

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

ووقع ندومبيلي على عقود انتقاله إلى توتنام وسيمتد تعاقده مع النادي الإنجليزي حتى عام 2025.

وتشير التقارير الصحفية أن صفقة لاعب الوسط الفرنسي تمت مقابل 54 مليون جنيه استرليني ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ النادي.

أخبار متعلقة

سكاي: ندومبيلي أغلى لاعب في تاريخ توتنام نهاية 517 يوما بدون صفقات.. توتنام يضم جناح ليدز يونايتد قوائم أمم إفريقيا – لاعب وسط توتنام يقود قائمة كينيا النهائية تقرير: يونايتد يفكر في لاعب توتنام كبديل لماتيتش

وكسر ندومبيلي رقم دافنسون سانشيز الذي انضم إلى توتنام مقابل 42 مليون جنيه استرليني.

الفريق اللندني عزز صفوفه بأولى الصفقات صباح اليوم بضم اللاعب الإنجليزي الشاب جاك كلارك من صفوف ليدز يونايتد، ليُبرم توتنام صفقات جديدة بعد 517 يوما دون ضم أي عناصر للفريق.

ضم ندومبيلي جاء لتعويض رحيل البلجيكي موسى ديمبيلي الذي فضل الرحيل في يناير الماضي لصفوف جوانزو أر أف الصيني.

الفرنسي الشاب خلال موسمين شارك في 96 مباراة سجل 4 وصنع 16 في جميع المسابقات مع ليون الفرنسي.

كما لعب بقميص المنتخب الفرنسي 4 مباريات دولية كانت آخرها المشاركة في الفوز على أندورا برباعية دون رد في تصفيات يورو 2020.

ويأتي ترتيب أغلى 5 صفقات في تاريخ توتنام على النحو التالي:

تانجي ندومبيلي من ليون مقابل 54 مليون جنيه استرليني

دافنسون سانشيز من أياكس مقابل 42 مليون جنيه استرليني

موسى سيسكوكو من نيوكاسل مقابل 30 مليون جنيه استرليني

روبرتو سولدادو من فالنسيا مقابل 26 مليون جنيه استرليني

إريك لاميلا من روما مقابل 25.7 مليون جنيه استرليني

توتنام ندومبيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مصدر مقرب من حسام حسن لـ في الجول: جلسة منتظرة تجمعه بمسؤولي الوداد 14 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – ريال مدريد يُعير ريجيلون إلى إشبيلية لموسم واحد 34 دقيقة | أوروبا
فيديو في الجول – عبد الستار صبري يختبر معلوماته الكروية عن منتخب مصر ساعة | مصر 2019
مدرب الكونغو الديموقراطية: كيف يتهموننا بمنح رشوة لحارس زيمبابوي؟ ساعة | مصر 2019
زيمبابوي ردا على اتهامات الرشوة: من يملك دليلا فليظهره.. وارجعوا إلى كاميرات المراقبة ساعة | مصر 2019
قائمة الأهلي لمعسكر الإعداد - تواجد رمضان صبحي.. وغياب ثلاثي للإصابة ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 2 خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني 3 من يواجه منتخب مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا؟ 4 بالفيديو – ماذا ينتظر مصر في دور الـ16.. الموعد والمنافس

قد ينال إعجابك