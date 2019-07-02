محدّث انتهت مصر 2019 - الكاميرون (0) - (0) بنين.. غانا (2) - (0) غينيا بيساو..

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 17:47

كتب : FilGoal

غينيا بيساو - غانا جوردان أيو

ضمنت الكاميرون التأهل، لكنها بالتأكيد تريد صدارة المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا. أما غانا، فتريد ضمان التأهل.

عملاقا القارة وأكثر من فاز باللقب بعد مصر، أمامهما مواجهتين نظريا سهلة ضد بنين وغينيا بيساو على الترتيب.

ولكن عمليا، لا تبدو الأمور بتلك السهولة. الكاميرون تتصدر المجموعة بـ4 نقاط وضمنت التأهل. غانا لديها نقطتين في الوصافة، نفس رصيد بنين. أما غينيا بيساو فتحل رابعا بنقطة واحدة.

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الوضع الحالي للمجموعة

غانا 5

الكاميرون 5

بنين 3

غينيا بيساو 1

بنين (0) - (0) الكاميرون (طالع أحداث المباراة لحظة بلحظة وتعرف على التشكيل)

نهاية المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق17: تسديدة قوية من أويونجو تضرب قائم بنين وتخرج خارجا.

ربع ساعة مرت وسيطرة كاميرونية دون خطورة حتى الآن.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

غينيا بيساو (0) - (2) غانا (طالع أحداث المباراة لحظة بلحظة وتعرف على التشكيل)

نهاية المباراة

ق72: والثاني توماس بارتي! غانا صارت قاب قوسين أو أدنى من التأهل

ق63: الكرة تضرب العارضة مرة أخرى.. الحظ اليوم في صف غانا

ق52: كرة تمر بسلام على الدفاع الغاني

ق47: جوووووووول الهدف الأول لغانا عن طريق جوردان أيو.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45: حارس غينيا يتصدى لتسديدة بارتي

ق42: رأسية كوابينا أوسو خارج الملعب!

ق36: تسديدة من جوردان أيو في العارضة!

ق17: تسديدة قوية للغاية من ماما بالدي في عارضة غانا!

ق15: شك في ركلة جزاء لصالح غينيا بيساو لكن الحكم الجابوني إريك أوتوجو كاستاين لم يحتسبها.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

مصر 2019

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