رسميا - مهاجم ليفربول ينتقل لساوثامبتون بشكل دائم

الثلاثاء، 02 يوليه 2019 - 10:43

كتب : FilGoal

محمد صلاح - داني إنجز

أعلن نادي ليفربول أن مهاجمه داني إنجز أكمل إجراءات انتقاله الدائم إلى ساوثامبتون.

وذكر ليفربول عبر موقعه أنه كجزء من الاتفاقية الأصلية التي تم الإعلان عنها في شهر أغسطس الماضي، وقع نادي ساوثامبتون مع إنجز على سبيل الإعارة لموسم 2018-2019 مع شرط إلزامي لجعل الصفقة دائمة اعتبارًا من بداية يوليو 2019.

سجل اللاعب الإنجليزي أربعة أهداف في 25 مباراة له مع الريدز بعد انضمامه إلى النادي في صيف عام 2015، وكانت فترة قاسية للغاية بسبب إصابتين طويلتي الأمد قاوم من أجلهما ليكون عضوًا عاديًا في الفريق في 2017-2018.

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وأتم بيان ليفربول "يود الجميع في ليفربول أن يشكروا داني مرة أخرى على مساهمته في النادي ونتمنى له التوفيق في حياته المهنية في المستقبل".

إنجز كانت فرصته صعبة في المشاركة في ظل تألق الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، مع بعض البدلاء.

وقال يورجن كلوب الصيف الماضي حين انتقل اللاعب إلى ساوثامبتون: "من الغريب جداً أن نودع داني، سنفتقده كثيراً".

وأضاف "إنه شخص رائع. بصدق، فهو إيجابي للغاية ومليء بالطاقة. لكننا لن نفقد شخصيته فقط لأنه لاعب كرة قدم لديه كل مقومات اللعبة".

وواصل "ما هو واضح هو أنه قليل الحظ، بالتأكيد حينما وصلت للفريق وقبل الانضمام للريدز حاولت أن أشاهد العديد من المباريات على الأشرطة من المواسم الماضية وبرز داني إنجز كشخص كنت أتطلع إلى تدريبه، هذا هو السبب أنه من دواعي سروري لداني أن لديه مثل هذه الخطوة الجيدة ومستقبله الآن مشرق للغاية".

ليفربول ساوثامبتون داني إنجز

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