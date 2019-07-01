انتهت – الجزائر (3) - (0) تنزانيا.. السنغال (3) - (0) كينيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي الجولة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2019 لحساب المجموعة الثالثة.

الجزائر تواجه تنزانيا

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انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم الجزائر بثلاثية دون رد.

ق45+1. آدم وناس يسجل الهدف الثالث للجزائر بعد مراوغة رائعة لحارس تنزانيا.

ق.39 آدم وناس يسجل الهدف الثاني بشكل رائع بعد تمريرة مميزة من إسلام سليماني

ق.35 إسلام سليماني يسجل هدف الجزائر الأول بعد تمريرة رائعة من آدم وناس

انطلاق المباراة.

السنغال تواجه كينيا

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ق79. ماني يسجل الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده من ركلة جزاء ليعوض خطأه بإهدار ركلة الجزاء الأولى.

ق76. طرد للاعب كينيا فيلمون اوتينو وركلة جزاء لمنتخب السنغال.

ق71. الهدف الثاني للسنغال وماني يفتتح أهدافه في أمم إفريقيا.

ق63. إسماعيل سار يسجل الهدف الأول للسنغال.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق.29 ساديو ماني يهدر ركلة الجزاء بعد تصدي حارس المرمى

ق.28 موسى محمد يرتكب ركلة جزاء في حق ساليو سيس لاعب السنغال لم يتردد المصري جهاد جريشة في احتسابها

انطلاق المباراة.