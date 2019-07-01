انتهت في مصر 2019 - جنوب إفريقيا (0) (1) المغرب.. ناميبيا (1) (4) كوت ديفوار

يصطدم المغرب بـ جنوب إفريقيا، وتواجه ناميبيا نظيرتها كوت ديفوار، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، لكأس الأمم الإفريقية 2019.

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المغرب يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، وكوت ديفوار تأتي ثانية بـ3 نقاط، وهو نفس رصيد جنوب إفريقيا، فيما تتذيل ناميبيا المجموعة بدون رصيد.

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جنوب إفريقيا - المغرب

نهاية المباراة، المغرب يتأهل في الصدارة

ق.90 مبارك بوصوفة يسجل هدف قاتل للمغرب في مرمى جنوب إفريقيا بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء

ق.58 تمريرة بينية إلى النصيري الذي راوغ الحارس وسدد برعونة بعيدا عن المرمى

ق.64 أشرف حكيمي يطلق تسديدة صاروخية ترتد من عارضة جنوب إفريقيا

ق.60 أشرف حكيمي يرسل عرضية يقابلها يوسف النصيري برأسية تمر بجوار القائم

ق.50 ماكينزي يطلق تسديدة صاروخية تمر مباشرة بجوار مرمى المغرب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.42 بيرسي تاو يطلق تسديدة يسارية قوية تمر مباشرة بجوار المرمى المغربي

بداية المباراة

لحظات على بداية المباراة

ناميبيا - كوت ديفوار

نهاية المباراة.. تأهُل كوت ديفوار إلى ثُمن النهائي، ووداع ناميبيا

ق.89 ماكسويل كورنيه يسجل الهدف الرابع لـ كوت ديفوار بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

ق.87 شيلونجو كاد أن يسجل لكن الكرة تستقر في يد حارس مرمى كوت ديفوار

ق.84 ويلفريد زاها يقتل المباراة ويسجل الهدف الثالث لـ كوت ديفوار بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق.83 دخول بينسون شيلونجو في صفوف ناميبيا

ق.82 ويلفريد بوني يهدر فرصة هدف كوت ديفوار الثالث ويهدر انفرادا صريحا بالمرمى

ق 69 جوسلين كاماتوكا يسجل هدف ناميبيا الأول بعد خطأ قاتل من حارس كوت ديفوار في التمرير وتلاعبه بالدفاع الإيفواري

ق.63 بوني يمرر إلى زاها، والأخير يسدد كرة ضعيفة في يد حارس مرمى ناميبيا

ق.55 سيري دي يسجل الهدف الثاني لـ كوت ديفوار بعد تسديدة بعيدة المدى اصطدمت في الدفاع وغيّرت اتجاهها

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.40 الهدف الأول لـ كوت ديفوار بواسطة ماكس جراديل بعد انطلاقة مميزة خلف الدفاع

ق.34 ويلفريد بوني يهدر فرصة التقدم لـ كوت ديفوار بعد خروج خاطئ للحارس من مرماه

ق.23 بيتر شالوليلي يهدر انفرادا لـ ناميبيا بعد تألق جبوهو حارس مرمى كوت ديفوار

بداية المباراة

لحظات على بداية المباراة