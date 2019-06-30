الهلال يتعاقد مع أفضل مدرب في رومانيا

أعلن الهلال السعودي التعاقد مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو ليقود الفريق.

ويمتد تعاقد الهلال مع المدرب صاحب الـ50 عاما لمدة موسمين.

ويقود لوشيسكو الهلال الذي خسر الدوري السعودي ونهائي البطولة العربية الموسم الماضي، بعد رحيل مدربه البرتغالي جورجي خيسوس.

وينتقل المدرب الروماني لتدريب الهلال السعودي، بعد التتويج مع باوك بثنائية الدوري والكأس في اليونان الموسم الماضي.

وحصد لوشيسكو جائزة أفضل مدرب روماني عام 2018.

وبدأ لوشيسكو مشواره التدريبي عام 2004 عقب اعتزاله كرة القدم بعام واحد، حيث قاد براشوف الروماني.

ويمتلك لوشيسكو تجربة عربية، حيث قاد الجيش القطري عام 2012.