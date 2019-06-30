تايم سبورتس تعلن عن خطتها لإذاعة مباريات الجولة الثالثة في كأس الأمم

أعلنت قناة تايم سبورتس عن خطتها لنقل مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تتزامن فيها مباراتين في نفس الوقت.

كشفت قناة تايم سبورتس في بيان عبر Facebook، أن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات تبدأ مساء اليوم الأحد وتنتهي مساء يوم الثلاثاء المقبل، حيث يتم إذاعة أربع مباريات في اليوم، وتقام مبارتين في نفس التوقيت، موضحة أن الاستوديو التحليلي يقدم التحليل للمبارتين سويًا.

تابع البيان انه سوف يتم بث المباراة الأهم مباشرة، على أن يتم متابعة المباراة الثانية المتزامنة معها وبث بعض اللقطات الهامة منها مثل ضربات الجزاء، الأهداف، والفرص الهامة إن أمكن ذلك من خلال نافذة جانبية على الشاشة.

أكد قناة تايم سبورتس أن المباراتين غير مذاعتين كبث مباشر، يتم بثهما كاملة بعد برنامج "سوبر تايم" بالتتابع.

من جانبها، أكدت نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام، أنه لا يمكن إذاعة المباريات على قناة أخرى سوى "تايم سبورتس"، وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة الوطنية للإعلام واللجنة المنظمة للبطولة والشركة المسئولة عن حقوق البث، والذي يؤكد على أحقية قناة واحدة أرضية في نقل المباريات وهي "تايم سبورتس"، وذلك بعدما تردد أن قناة مصر الأولى ستعرض في بثها الأرضي المباراة الثانية بالجولة.

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