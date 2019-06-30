خاص انت الكوتش - وجه تعليماتك الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا

الأحد، 30 يونيو 2019 - 14:29

كتب : FilGoal

انت الكوتش

وجه تعليماتك الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا في آخر جولات دور المجموعات للمجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2019.

منتخب مصر يواجه نظيره الأوغندي في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد.

ويحتل الفراعنة صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا الوصيف.

أخبار متعلقة

طارق سليمان: مصر تحتاج تقديم أداء جيدا ضد أوغندا لسببين اليوم الإفريقي – مصر تناطح أوغندا.. وتأهُل تاريخي مُنتظَر لضمان الصدارة ومزيد من الثقة.. مصر في مواجهة متكررة أمام أوغندا

وجه تعليماتك للاعبي الفراعنة من هنا.

اقرأ أيضا

تشكيل المنتخب المتوقع – صلاح أساسي أمام أوغندا.. وإجراءات احترازية لتفادي الإيقافات

نجوم الكرة المصرية يجيبون لـ في الجول - هل حاول زميلك تحميلك مسؤولية هدف لم تخطئ فيه؟

قبل الجولة الثالثة.. فرص تأهل وطرق 23 منتخبا في كأس أمم إفريقيا

استبعادات وإصابات وإضرابات.. ملخص أزمات منتخبات أمم إفريقيا

خبر في الجول – الأهلي لن يدرس ضم كهربا إلا في حالة واحدة.. والموقف القانوني

نائب رئيس المصري يكشف – موقف إسلام عيسى من الانتقال للأهلي.. وملعب الفريق في الموسم الجديد

مصر 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

بعد الكارثة مع إيطاليا.. رسميا – فينتورا يتولى تدريب فريق مغمور في القسم الثاني 21 دقيقة | أوروبا
يوفنتوس يعلن وصول رابيو 24 دقيقة | أوروبا
أول مباراة لـ جهاد جريشة في كأس أمم إفريقيا 33 دقيقة | مصر 2019
مباشر مصر 2019 - مدغشقر (1) (0) نيجيريا.. بوروندي (0) (1) غينيا ساعة | مصر 2019
أكاديمية JMG بارادو.. "طريقة جيلو" التي طورت مواهب الجزائر "حفاة القدمين" ساعة | مصر 2019
نجم غانا يعترف: لم أكن مرتاحا في مركزي أمام الكاميرون ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك