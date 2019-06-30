انت الكوتش

وجه تعليماتك الأخيرة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا في آخر جولات دور المجموعات للمجموعة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2019.

منتخب مصر يواجه نظيره الأوغندي في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد.

ويحتل الفراعنة صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بفارق نقطتين عن أوغندا الوصيف.

وجه تعليماتك للاعبي الفراعنة من هنا.

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