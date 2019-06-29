مباشر كوبا أمريكا - أوروجواي 0 (4) (5) 0 بيرو.. مفاجأة مدوية

السبت، 29 يونيو 2019 - 20:56

كتب : FilGoal

أوروجواي - بيرو

تصطدم أوروجواي بنظيرتها بيرو في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019 المقامة على أرض البرازيل.

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نهاية المباراة. بيرو تتأهل إلى نصف النهائي

الركلة الخامسة لـ بيرو: إديسون فلوريس يسجل

الركلة الخامسة لـ أوروجواي: لوكاس توريرا يسجل

الركلة الرابعة لـ بيرو: لويس أدفينكولا يسجل بنجاح

الركلة الرابعة لـ أوروجواي: رودريجو بينتانكور يسجل بنجاح

الركلة الثالثة لـ بيرو: يوشيمار يوتون يسجل بنجاح

*الركلة الثالثة لـ أوروجواي: كريستيان ستواني يسجل بنجاح

*الركلة الثانية لـ بيرو: راؤول رويدياز يسجل بنجاح

*الركلة الثانية لـ أوروجواي: كافاني يسجل بنجاح

*الركلة الأولى لـ بيرو: باولو جيريرو يسجل بنجاح

*الركلة الأولى لـ أوروجواي: سورايز يهدر بتصدي من بيدرو جايسي حارس مرمى بيرو

بداية ركلات الجزاء الترجيحية

نهاية الوقت الأصلي والانتقال إلى ركلات الجزاء الترجيحية

ق90 الحكم يعلن عن 7 دقائق وقت بدل ضائع

ق.71 سواريز يسجل هدفا لـ أوروجواي يتم إلغائه أيضا بداعي التسلل

ق.60 كافاني يفتتح التسجيل لـ أوروجواي وإلغائه بداعي التسلل

ق.58 دييجو جودين يهدر فرصة التقدم لـ أوروجواي بتسديدة أعلى العارضة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.38 كافاني يهدر فرصة جديدة بعد تألق جايسي في إبعاد الانفراد

ق.29 هدف ملغي لـ أوروجواي سجله جورجيان دي أراسكايتا بداعي التسلل

ق.24 هجمة خطيرة ضائعة لـ أوروجواي، بينتانكور يرسل تمريرة طولية لـ سواريز الذي راوغ وسدد قبل أن يتصدى الحارس جايسي، لترتد الكرة إلى كافاني الذي أطاح بالكرة فوق المرمى

ق.15 انطلاقة من فيدي فالفيردي الذي يرسل عرضية يقابلها زميله لويس سواريز، لكن رأسيته تعلو مرمى بيرو

بداية المباراة

لحظات على بداية المباراة

أوروجواي بيرو كوبا أمريكا

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