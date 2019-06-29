يقدم لكم FilGoal.com تغطية خاصة ومباشرة لقمة المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا بين الكاميرون وغانا.

الكاميرون فازت في الجولة الأولى 2-0 على غينيا بيساو، أما غانا فتعادلت 2-2 مع بنين في أكبر مفاجآت الجولة الأولى.

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نهاية المباراة

ق87: ضغط غاني ولكن تألق من أونانا!

ق86: كوابينا أوسو ينطلق ويسدد لكن العارضة تقف في وجهه!

ق78: وأخيرا يشارك أسامواه جيان.. هل يحقق الفارق بعد مشاركته في مكان كوادو أسامواه.

ق75: خطورة كاميرونية. كريستيان باسوجوج يستلم الكرة في منطقة الجزاء ويسدد لكن واكاسو بفدائية يخرج الكرة بصدره.

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

نهاية الشوط الأول

ق42: تصدي رائع من ريتشارد أوفوري بعد تسديدة قوية من باسوجوج!

ق33: تألق كبير من جوناثان منساه في استخلاص الكرة من المنفرد توكو إيكامبي!

ق16: صامويل أوسو يشارك بدلا من المصاب كريستيان أتسو.

ربع ساعة مرت، سيطرة غانية وخطورة ضئيلة. وإصابة كريستيان أتسو في الدقيقة 13.

انطلاق المباراة