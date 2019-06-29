محدّث انتهت مصر 2019 – الكاميرون (0) - (0) غانا.. النجوم السوداء في مأزق
السبت، 29 يونيو 2019 - 18:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية خاصة ومباشرة لقمة المجموعة السادسة في كأس أمم إفريقيا بين الكاميرون وغانا.
الكاميرون فازت في الجولة الأولى 2-0 على غينيا بيساو، أما غانا فتعادلت 2-2 مع بنين في أكبر مفاجآت الجولة الأولى.
تابع تغطية حية للمباراة واعرف تشكيل الفريقين من هنا
--
نهاية المباراة
ق87: ضغط غاني ولكن تألق من أونانا!
ق86: كوابينا أوسو ينطلق ويسدد لكن العارضة تقف في وجهه!
ق78: وأخيرا يشارك أسامواه جيان.. هل يحقق الفارق بعد مشاركته في مكان كوادو أسامواه.
ق75: خطورة كاميرونية. كريستيان باسوجوج يستلم الكرة في منطقة الجزاء ويسدد لكن واكاسو بفدائية يخرج الكرة بصدره.
انطلاق الشوط الثاني من المباراة
نهاية الشوط الأول
ق42: تصدي رائع من ريتشارد أوفوري بعد تسديدة قوية من باسوجوج!
ق33: تألق كبير من جوناثان منساه في استخلاص الكرة من المنفرد توكو إيكامبي!
ق16: صامويل أوسو يشارك بدلا من المصاب كريستيان أتسو.
ربع ساعة مرت، سيطرة غانية وخطورة ضئيلة. وإصابة كريستيان أتسو في الدقيقة 13.
انطلاق المباراة