تعرف على معلقي مباراة مصر وأوغندا

بداية من يوم الأحد تقام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019 ويلعب الفراعنة أمام أوغندا في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويعلق السعودي فهد العتيبي على المباراة في قناة تايم سبورتس، بينما يعلق علي محمد علي في قناة beIN sports.

أما إذاعة الشباب والرياضة فيعلق على المباراة فيها مدحت شلبي.

ويكفي منتخب مصر التعادل ليضمن صدارة المجموعة الأولى من البطولة القارية.

وحصد الفراعنة 6 نقاط من أول مباراتين بالفوز على زيمبابوي والكونغو الديموقراطية.

ويسعى الفراعنة لتصدر المجموعة لمواجهة فريق احتل المركز الثالث في مجموعته.