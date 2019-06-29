تعرف على معلقي مباراة مصر وأوغندا

السبت، 29 يونيو 2019 - 17:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - الكونغو الديمقراطية

بداية من يوم الأحد تقام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019 ويلعب الفراعنة أمام أوغندا في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويعلق السعودي فهد العتيبي على المباراة في قناة تايم سبورتس، بينما يعلق علي محمد علي في قناة beIN sports.

أما إذاعة الشباب والرياضة فيعلق على المباراة فيها مدحت شلبي.

أخبار متعلقة

فيديو في الجول - أكثر لحظات المنتخب حزنا في أمم إفريقيا بالفيديو – تقرير: القبض على شنايدر بعد رقصه مخمورا فوق سيارة وإتلافها مدرب تنزانيا: سنتمسك بالأمل الأخير أمام الجزائر

ويكفي منتخب مصر التعادل ليضمن صدارة المجموعة الأولى من البطولة القارية.

وحصد الفراعنة 6 نقاط من أول مباراتين بالفوز على زيمبابوي والكونغو الديموقراطية.

ويسعى الفراعنة لتصدر المجموعة لمواجهة فريق احتل المركز الثالث في مجموعته.

منتخب مصر كأس إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

التشكيل – صدام الأهداف الغزيرة بين أوروجواي وبيرو.. سواريز وكافاني يتحديان جيريرو 8 دقيقة | أمريكا
مران الأهلي – معلول يعود من إجازته.. وظهور عمار حمدي 31 دقيقة | الدوري المصري
جيلسون يفوز بجائزة رجل مباراة أنجولا وموريتانيا 55 دقيقة | مصر 2019
استراحة مصر 2019 – الكاميرون (0) - (0) غانا.. شوط سلبي بعد إثارة كبيرة ساعة | مصر 2019
تعادل تاريخي للمرابطين ساعة | مصر 2019
التشكيل – الهداف آيو يقود هجوم غانا.. وتشوبو موتينج يغيب عن الكاميرون 2 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك