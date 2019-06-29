محرز يرد على منتقديه مشددا: هناك فارق بين الكرة في أوروبا وإفريقيا

السبت، 29 يونيو 2019 - 14:54

كتب : عاطف شادي

رياض محرز - يوسف سابالي - الجزائر - السنغال

رد رياض محرز نجم الجزائر على من يقولون إنه لا يقدم أداء طيبا مع فريق بلده مثلما يفعل في نادي مانشستر سيتي، مشيرا إلى أن هذا شيء طبيعي لاختلاف مستوى المنافسة.

وقال محرز في مؤتمر صحفي:"أنا جزء من منظومة وفريق، هناك اختلاف كبير بين الكرة في أوروبا وإفريقيا. طبيعي حدوث خلل في الأداء لكني أبذل قصارى جهدي مع المنتخب".

وواصل محرز "حضور الجزائريين في الملعب أفادنا كثيرا أمام السنغال".

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وبعد إسقاط كينيا والسنغال، ضمنت الجزائر صدارة المجموعة الثالثة لكأس إفريقيا 2019.

ويستعد محاربو الصحراء لمواجهة تنزانيا يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ومتوقع إجراء جمال بلماضي (مدرب الجزائر) لتغييرات عديدة في تشكيلة فريقه بهدف إراحة العناصر الأساسية.

وسجل محرز هدفا في فوز الجزائر على كينيا بنتيجة 2-صفر.

الجزائر رياض محرز كأس إفريقيا

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