مدرب غينيا ينفي رحيله ويصرح: بوروندي فرصتنا الأخيرة

نفى بول بوت مدرب غينيا رحيله عن الفريق ردا على تقارير زعمت إقالته، وأشار إلى حتمية فوز المنتخب على بوروندي يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

وقال البلجيكي في مؤتمر صحفي:"المباراة هي فرصتنا الأخيرة. حصدنا لنقطة وحيدة من المباراتين السابقتين جعلنا مضغوطين، لكني أثق في اللاعبين".

وواصل "كنا الأفضل أمام مدغشقر لكن استقبلنا أهدافا بسبب أخطاء ساذجة، وضد نيجيريا ظهرنا بشكل طيب لكن سقطنا في اللحظات الأخيرة".

واستمر بوت "لم يبلغني مسؤول في الاتحاد برحيلي عقب البطولة، مهمتي مع غينيا هي بناء فريق شاب ينافس على البطولات في السنوات المقبلة".

وتلعب غينيا أمام بوروندي في ملعب السلام في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد ولا بديل لها سوى الفوز بعد سقوطها أمام نيجيريا وتعادلها مع مدغشقر.

وتتصدر نيجيريا ترتيب المجموعة ورصيدها 6 نقاط وضمنت التأهل للدور ثمن النهائي، وتحتل مدغشقر المركز الثاني ورصيدها 4 نقاط.

وفي نفس توقيت مباراة غينيا وبوروندي، تلعب نيجيريا أمام مدغشقر في ملعب الإسكندرية.