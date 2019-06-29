مدرب زيمبابوي: عانينا من إهدار الفرص أمام مصر وأوغندا

السبت، 29 يونيو 2019 - 13:40

كتب : FilGoal

أوغندا - زيمبابوي - كأس أمم إفريقيا 2019

يأمل صنداي شيدزامبوا مدرب زيمبابوي تخلص فريقه من آفة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين حين يواجه الكونغو الديموقراطية يوم الأحد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

وقال شيدزامبوا في مؤتمر صحفي:"في كل مباراة هناك نوع من الضغط بسبب الرغبة في الفوز، نحاول التخلص منه واللعب للفوز على الكونغو".

وواصل "عانينا من إهدار الفرص أمام مصر وأوغندا، سنحاول علاج ذلك في المباراة المقبلة".

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أما القائد نوليدج موسونا فقال:"الكل مركز لإسعاد الجمهور. مباراة صعبة لكننا سنقاتل للفوز بها والتأهل للدور ثمن النهائي".

ورصيد زيمبابوي يبلغ نقطة بعد الخسارة أمام مصر والتعادل مع أوغندا وتواجه الكونغو الديموقراطية على ملعب 30 يونيو.

وأهدرت زيمبابوي فرصا عديدة كادت تمنحها فوزا ثمينا على أوغندا لكن مباراة ممتعة بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وضمنت مصر تأهلها من المجموعة الأولى بعد فوزين وتحتل أوغندا المركز الثاني ورصيدها 4 نقاط تليها زيمبابوي (نقطة) والكونغو الديموقراطية (لا رصيد).

زيمبابوي كأس إفريقيا

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