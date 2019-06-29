مدرب الكونغو الديموقراطية: زيمبابوي ليست بيليات فقط.. وعانينا من "ثغرة تريزيجيه"

شدد فلوران إيبينجي مدرب الكونغو الديموقراطية على صعوبة مباراة فريقه أمام زيمبابوي يوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

وقال إيبينجي في مؤتمر صحفي:"رغم الخسارة في أول مباراتين سنقدم كل ما لدينا للفوز على زيمبابوي. كل مباراة بمثابة تحد جديد".

وواصل "قوة زيمبابوي لا تكمن فقط في (كاما) بيليات".

وأضاف "سنكون حذرين من الكرات المرتدة التي يجيد تنفيذها لاعبو زيمبابوي، حيث أنها سلاحهم الأول في الهجوم للأمام".

وأشار "عانينا من ثغرة في الجبهة اليمنى وهي التي استغلها محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر في مباراتنا ضدهم، ونعمل على تصحيح تلك الأخطاء قبل مواجهة الغد".

وأتم الرجل الذي يتولى تدريب منتخب بلاده وفيتا كلوب في ذات الوقت "كل المنتخبات قوية بدليل أننا انتصرنا على مدغشقر بسداسية من قبل وهم حاليا علي مشارف الصعود للدور الثاني بأمم إفريقيا".

ومن جانبه، قال يوسف مولومبو قائد الفريق:"علينا العمل بكد لتحقيق نتيجة ترضي جمهورنا. علينا أن نحفز أنفسنا لنتجاوز ما حدث ولنثبت ما نستطيع فعله".

ولا بديل عن الفوز بالنسبة للكونغو الديموقراطية بعد سقوطها أمام أوغندا ومصر.

بينما رصيد زيمبابوي نقطة بعد خسارتها أمام مصر وتعادلها مع أوغندا.

وتجري المباراة يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ويستضيفها ملعب 30 يونيو.