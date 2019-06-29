مصر بالزي البديل أمام أوغندا

يرتدي الفراعنة الزي الأبيض الكامل يوم الأحد أمام أوغندا في آخر جولات دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019 التي تستضيفها أرض الكنانة.

ولأن أوغندا هي نظريا صاحبة الأرض في هذه المباراة، يحق لها اختيار الزي الذي ستخوض به المواجهة.

واختار رجال المدرب سيباستيان ديسابر ارتداء القميص الأحمر والسروال الأسود والجورب الأحمر أمام مصر.

ويكفي منتخب مصر التعادل أمام أوغندا ليضمن تصدره للمجموعة الأولى في البطولة، وفي حال خسارته يتأهل كوصيف.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء على ملعب القاهرة، وفي نفس التوقيت وعلى ملعب 30 يونيو تواجه زيمبابوي فريق الكونغو الديموقراطية.

وفازت مصر بهدف على زيمبابوي وتفوقت بهدفين دون رد على الكونجو الديموقراطية.