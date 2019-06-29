ميسي ينتقد ملاعب كوبا أمريكا: رديئة.. الكرة عليها مثل الأرنب

السبت، 29 يونيو 2019 - 12:42

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

وجه ليونيل ميسي نجم الأرجنتين نقدا لاذعا لملاعب البرازيل المقامة عليها بطولة كوبا أمريكا 2019، وذلك بعد قيادته لمنتخب التانجو لإقصاء فنزويلا من الدور ربع النهائي للبطولة يوم الجمعة بالفوز بنتيجة 2-صفر.

وقال ساحر برشلونة في مؤتمر صحفي:"لا أقدم أفضل ما لدي في البطولة. حقيقة، الملاعب مخزية. التحكم في الكرة صعب، كأنها أرنب. ما نستطيع فعله هو التكيف".

وواصل قائد فريق ألباسيليستي "الملاعب رديئة، وهذا لا يساعدنا على حيازة الكرة، تحتاج لثانية إضافية".

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وضربت الأرجنتين موعدا مرتقبا مع البرازيل في نصف نهائي البطولة القارية، وهو أول كلاسيكو في كوبا أمريكا بين المنتخبين العملاقين منذ تواجها في نهائي 2007 حين فاز سيليساو بنتيجة 3-صفر.

وتفوقت البرازيل بركلات الترجيح على باراجواي في الدور ربع النهائي، وبنفس الطريقة عبرت تشيلي عقبة كولومبيا.

وتلعب أوروجواي يوم السبت أمام بيرو في آخر مباراة بالدور ربع النهائي.

ويتمنى ميسي التتويج بكوبا أمريكا لأول مرة في تاريخه لمحو ذكريات سيئة له مع بطولة خسرها 3 مرات.

ونال ميسي الهزيمة في نهائي كوبا أمريكا 2007 و2015 و2016.

ميسي الأرجنتين كوبا أمريكا

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