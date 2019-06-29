انتهت – تشيلي (0) - (0) كولومبيا.. لا روخا يطيرون لنصف النهائي بالفوز في ركلات الترجيح

السبت، 29 يونيو 2019 - 01:13

كتب : FilGoal

تشيلي - اليابان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي تشيلي وكولومبيا التي تقام اليوم السبت في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

نهاية ركلات الترجيح بانتصار تشيلي على كولومبيا بنتيجة 5-4.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي واللجوء إلى ركلات الترجيح.

ق72: ماذا يحدث في تلك البطولة؟ هدف منتخب تشيلي يُلغي للمرة الثانية بسبب تقنية الفيديو بداعي لمس الكرة ليد جويليرمو ماريبان لاعب تشيلي قبل أن يسدد فيدال الكرة في الشباك.

ق71: جوووووووووول فيدال يسجل الهدف الأول لتشيلي من تسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء والحكم يعود مجددا لتقنية الفيديو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق18: ماذا يحدث؟ إلغاء هدف منتخب تشيلي بداعي التسلل قبل تمرير الكرة عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق17: جووووووووول هدف أول لمنتخب تشيلي سجله تشارليز أرانجويز.

انطلاق المباراة.

تشيلي كولومبيا كوبا أمريكا 2019

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو.. تشيلي تنجو من الـVAR وتهزم كولومبيا من أجل ما لم يحدث سوى مرة واحدة في التاريخ ساعة | أمريكا
افتراس الفيلة من أجل الشعب.. كيف تفاعلت صحف المغرب مع الانتصار على كوت ديفوار 2 ساعة | مصر 2019
النسور تعجز عن التحليق واعتذار في أبرز عناوين الصحف التونسية بعد التعادل مع مالي 3 ساعة | مصر 2019
انتهت – تشيلي (0) - (0) كولومبيا.. لا روخا يطيرون لنصف النهائي بالفوز في ركلات الترجيح 4 ساعة | أمريكا
فيديو في الجول – أحدهم مازال يلعب.. أين هم الآن؟ جيل مصر الفائز بأمم إفريقيا 98 4 ساعة | مصر 2019
مدرب ناميبيا: تمنيت التعادل مع جنوب إفريقيا على الأقل 4 ساعة | مصر 2019

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع اللاعب لـ الأهلي 2 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 3 واقعة مثيرة في أمم إفريقيا بسبب "مصفف شعر".. استبعاد مهاجم مالي بعد "فعل فاضح" ضد قائده 4 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي

قد ينال إعجابك