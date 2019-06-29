انتهت – تشيلي (0) - (0) كولومبيا.. لا روخا يطيرون لنصف النهائي بالفوز في ركلات الترجيح

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي تشيلي وكولومبيا التي تقام اليوم السبت في ربع نهائي كوبا أمريكا 2019.

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نهاية ركلات الترجيح بانتصار تشيلي على كولومبيا بنتيجة 5-4.

نهاية المباراة بالتعادل السلبي واللجوء إلى ركلات الترجيح.

ق72: ماذا يحدث في تلك البطولة؟ هدف منتخب تشيلي يُلغي للمرة الثانية بسبب تقنية الفيديو بداعي لمس الكرة ليد جويليرمو ماريبان لاعب تشيلي قبل أن يسدد فيدال الكرة في الشباك.

ق71: جوووووووووول فيدال يسجل الهدف الأول لتشيلي من تسديدة يسارية رائعة من داخل منطقة الجزاء والحكم يعود مجددا لتقنية الفيديو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق18: ماذا يحدث؟ إلغاء هدف منتخب تشيلي بداعي التسلل قبل تمرير الكرة عقب العودة لتقنية الفيديو.

ق17: جووووووووول هدف أول لمنتخب تشيلي سجله تشارليز أرانجويز.

انطلاق المباراة.