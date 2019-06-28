بالفيديو - تأهبوا لكلاسيكو مثير.. الأرجنتين تتجهز للبرازيل بإسقاط فنزويلا

رغم أن التأهل إلى الدور ربع النهائي كان شاقا إلا أن الأرجنتين واصلت طريقها في بطولة كوبا أمريكا 2019 وعبرت إلى المربع الذهبي بإسقاطها فنزويلا يوم الجمعة بنتيجة 2-صفر في ملعب ماراكانا الشهير بالبرازيل.

ولم يجد رفاق النجم ليونيل ميسي، الذين خيبوا آمال جمهورهم في الدور الأول بعروض ضعيفة، صعوبة في التغلب على فنزويلا في دور الـ8.

وسجل لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بتسديدة بكعب القدم، وأضاف زميله جيوفاني لو سيلسو الهدف الثاني في الدقيقة 74 مستغلا كرة مرتدة من يد حارس فنزويلا بعد تصد غير ناجح لتسديدة.

وباتت الأرجنتين على موعد مع مواجهة مرتقبة أمام البرازيل فجر الأربعاء في بيلو هوريزونتي في الدور نصف النهائي للبطولة.

ولم تقنع الأرجنتين عشاقها بقدرتها على المنافسة على اللقب بعد خسارة أمام كولومبيا وتعادل ضد باراجواي وفوز على قطر في الدور الأول، وقد تكون كفة البرازيل أرجح نظرا لأنها تخوض المنافسات على أرضها ووسط جمهورها.

وهو الكلاسيكو رقم 33 بين المنتخبين العملاقين في البطولة القارية، والأول منذ 2007 في كوبا أمريكا حين فازت البرازيل بثلاثة أهداف دون رد في النهائي لتتوج باللقب الثامن في تاريخها.

وتتبقى مباراتان في الدور ربع النهائي، الأولى تقام بعد قليل بين كولومبيا وتشيلي والثانية تجري مساء السبت بين أوروجواي وبيرو.