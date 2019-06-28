انتهت في مصر 2019 - جنوب إفريقيا (1) (0) ناميبيا.. انتصار الأولاد

تابع مباشرة مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا يوم الجمعة في كأس إفريقيا 2019.

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نهاية المباراة

ق.73 ليبو موثيبا ينفذ ركلة حرة مباشرة لـ جنوب إفريقيا، تستقر بسهولة بين ذراعي حارس مرمى ناميبيا

ق.69 بونجاني زونجو يسجل أول أهداف المباراة لصالح جنوب إفريقيا بضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها تاو من الجهة اليسرى

ق.66 أخطر فرص اللقاء، عرضية يبعدها حارس مرمى جنوب إفريقيا، لتجد هوتو كافيندجي لاعب ناميبيا الذي سدد في الشباك شبه الخالية، قبل أن تنشق الأرض عن بوهلي مكوانازاي الذي أبعدها من على خط المرمى وأنقذ مرمى بلاده

بداية الشوط الثاني

خروج بينسون شيلونجو في صفوف ناميبيا

نهاية الشوط الأول

ق.40 بيرسي تاو يسدد كرة أرضية من مسافة قريبة دون دقة كافية، لتصل سهلة وضعيفة بين أحضان حارس مرمى ناميبيا

ق.35 رأسية من ثيمبا زواني لاعب جنوب إفريقيا تستقر في يد حارس مرمى ناميبيا بسهولة

ق.24 هوتو كافيندجي يخترق من الجبهة اليسرى ويطلق تسديدة تمر بعيدة عن مرمى جنوب إفريقيا

ق.16 تمريرات أنيقة بين لاعبي جنوب إفريقيا، تنتهي على تسديدة يسارية من سيبوسيسو فيلاكازي تمر أعلى العارضة

بداية المباراة