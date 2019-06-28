مدرب كوت ديفوار: كأس إفريقيا أصعب مما تصورنا.. وزاها أساسي أمام ناميبيا

يرى إبراهيما كامارا مدرب كوت ديفوار أن فريقه قلل من صعوبة مباراة المغرب يوم الجمعة التي خسرها بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

وقال المدرب المحلي بعد المباراة:"سأشرك (ويلفريد) زاها في المباراة المقبلة، لاعب مميز ونحتاجه".

وواصل "في البطولات الكبرى لا مكان للخطأ، ليس مسموحا فقدان التركيز في أي لحظة، لاعبونا مميزون سوف يتعلمون من أخطائهم".

وأتم "كأس إفريقيا مختلفة عن أي بطولة، أقوى مما نظن أو اعتقدنا، لابد أن نتدارك أخطاءنا".

وتوقف رصيد فريق الأفيال عند 3 نقاط بعد فوز على جنوب إفريقيا وخسارة أمام المغرب ويلعب يوم الاثنين أمام ناميبيا.

وشارك زاها، نجم نادي كريستال بالاس الإنجليزي، أمام جنوب إفريقيا ولم يظهر ضد المغرب.

ويتصدر المغرب ترتيب المجموعة الرابعة ورصيده 6 نقاط ولا رصيد لجنوب إفريقيا أو ناميبيا.

ويضمن المغرب تصدره للمجموعة إن لم يفز جنوب إفريقيا على ناميبيا في مباراة تنطلق بعد قليل.