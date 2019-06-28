محدّث انتهت - المغرب 1 كوت ديفوار 0.. فوز مغربي رائع
الجمعة، 28 يونيو 2019 - 18:43
كتب : FilGoal
تابع لحظة بلحظة مباراة المغرب وكوت ديفوار يوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.
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العارضة تحمي مرمى كوت ديفوار من هدف جديد لـ المغرب
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق23: يوسف النصيري يسجل الهدف الأول للمغرب
هدف ⚽️ هنا المغرب، هنا #أسود_الأطلس.. أمرابط يصنع ويوسف النصيري— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 28, 2019
يفتتح التسجيل!
🇨🇮 0 - 1 🇲🇦 #beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/CUIoG7pzfb
بداية المباراة
المباراة تنطلق بعد قليل