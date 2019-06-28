محدّث انتهت - المغرب 1 كوت ديفوار 0.. فوز مغربي رائع

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 18:43

كتب : FilGoal

نور الدين أمرابط - سيرجي أورييه - المغرب - كوت ديفوار - ألصورة من صحيفة ذا جارديان

تابع لحظة بلحظة مباراة المغرب وكوت ديفوار يوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

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العارضة تحمي مرمى كوت ديفوار من هدف جديد لـ المغرب

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق23: يوسف النصيري يسجل الهدف الأول للمغرب

بداية المباراة

المباراة تنطلق بعد قليل

المغرب كوت ديفوار كأس إفريقيا

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