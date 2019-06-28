انتهت كوبا أمريكا - البرازيل (0) - (0) باراجواي.. السليساو يفوز بركلات الترجيح

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 02:19

كتب : FilGoal

البرازيل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل وباراجواي، ضمن مباريات ربع نهائي كوبا أمريكا.

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البرازيل تفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 وتتأهل لنصف النهائي.

نهاية المباراة واللجوء لركلات الترجيح.

ق90: 7 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق90: يا رباه القائم يحرم ويليان من هدف محقق إثر تسديدة رائعة.

ق65: ضغط المنتخب البرازيلي لا يسفر عن أي شيء حتى الآن.

ق56: يا ربااااه ماذا يحدث؟الحكم يعود للفيديو ويلغي ركلة الجزاء ويحتسب خطأ من على حدود منطقة الجزاء للبرازيل وطرد للاعب باراجواي فابيان بالبوينا.

ق55: ركلة جزاء لمنتخب البرازيل بعد عرقلة فيرمينو والحكم يعود لتقنية الفيديو.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق40: هدوء تام في مجريات المباراة وانحصار اللعب في وسط الملعب.

ق29: أليسون والعارضة ينقذان البرازيل من هدف محقق من باراجواي.

ق20: استمرار الضغط البرازيلي ولكن دون خطورة حقيقية.

ق10: ضغط من منتخب البرازيل وتكتل دفاعي من قبل باراجواي ولكن دون خطورة حتى الآن.

انطلاق المباراة.

المباراة تبدأ بعد قليل.

كوبا أمريكا البرازيل باراجواي

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