يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كينيا وتنزانيا، ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس الأمم الإفريقية.

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نهاية المباراة بفوز كينيا على تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ق. 77 ساماتا يستلم كرة على صدره وراوغ بمهارة ثم يسدد لكن حارس كينيا يتصدى لها ببراعة.

ق. 61 جوووووول التعادل لكينيا عن طريق جوهانا أومولو برأسية رائعة.

ق. 59 عيشى مانولا حارس تنزانيا يتألق ويمنع التعادل بعد رأسية وانياما.

ق. 50 حميد ماو لاعب بتروجت يشارك بدلا من مدثر يحيى في صفوف تنزانيا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 39 أوووووه التقدم سريعا لتنزانيا. سماتا مجددا يتقدم لتنزانيا مجددا. مر من الجهة اليسرى بمهارة وسدد من تحت الحارس مسجلا الثاني لبلاده.

ق. 38 جووووووووول التعادل لكينيا عن طريق ميشيل أولينجا. مخالفة نفذت داخل منطقة الزاء وكالعادة أخطأ الحارس في التعامل معها، ليتابعاه ميشيل أولينجا بخلفية مزدوجة في المرمى.

ق. 32 تبديل أول لكينيا بدخول جون أفريي وخروج فرانسيس كاهاتا نيامبورا

ق. 21 العارضة تمنع التعادل مرتين لكينيا. ركنية نفذت من الجهة اليسرى وأخطأ الحارس في التعامل معها لترتطم بالعارضة. وترتد إلى ميشيل أولينجا تابعها برأسية في العارضة أيضا لتضيع أخطر فرص اللقاء.

ق. 14 عيشي مانولا يتصدى ببراعة لتصويبة إيريك أوما.

ق. 11 عيشي مانولا حارس مرمى منتخب تنزانيا يتلقى العلاج بعد إصابته.

ق. 5 جووووول أول لتنزانيا عن طريق سايمون موسوفا. تصويبة من مبوانا سماتا تصدى لها الحارس، وتابعها موسوفا في المرمى الخالي.

بداية المباراة