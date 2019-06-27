خاص المصري يكشف لـ في الجول موقف إسلام عيسى الحالي.. ومؤتمر دوري لمقابلة الصحفيين

الخميس، 27 يونيو 2019 - 17:02

كتب : أيمن عيد

المصري - الاتحاد - الصور من الموقع الرسمي لنادي المصري

كشف اللواء ياسر سالم مدير الكرة بالنادي المصري عن موقف إسلام عيسى نجم الفريق حاليا، وعن مؤتمر صحفي سيعقد دوريا خلال الفترة المقبلة.

مفتاح طقطق

النادي : الأهلي الطرابلسي

المصري
الدوري المصري

وقال ياسر سالم في تصريحات لـFilGoal.com: "سيتم عقد مؤتمر صحفى للجهاز الفنى بقيادة وإدارة النادى لتوضيح استعدادات الموسم الجديد، والرد على كافة التساؤلات التى تشغل بال جماهير النادى، وقد يكون هذا المؤتمر يوم السبت المقبل".

وأضاف "هو إجراء جديد سيكون بصفة منتظمة للجهاز الفنى لمقابلة الصحفيين كل أسبوعين على أقصى تقدير لتوضيح كافة الأمور".

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مدير الكرة في المصري أتبع "من المحتمل تقديم لاعبنا الجديد مفتاح طقطق خلال المؤتمر الصحفى فى حال وصوله بسلامة الله إلى مصر".

وعن موقف إسلام عيسى نجم الفريق الحالي، قال "إسلام عيسى لاعب بالنادى المصري، وتلقينا العديد من العروض من الأندية التى ترغب فى ضمه".

وأتم "المفاوضات مازالت مستمرة مع جميع الأندية التى تم ذكرها من قبل، وسننتظر ما يحدث خلال الأيام المقبلة".

كان المصري قد أعلن ضم مفتاح طقطق المهاجم الدولي الليبي مساء أمس الأربعاء بشكل رسمي.

في الدوري المصري إسلام عيسى

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