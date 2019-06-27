يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مدغشقر وبوروندي، ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس الأمم الإفريقية.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

نهاية المباراة

ق. 77 عرضية بوروندية يحولها الحارس إلى ركنية.

ق,75 جوووول أول لمدغشفقر. ماركو إلايماهاريتا يسجل الأول من تنفيذ رائع لركلة حرة مباشرة في المرمى.

ق. 64 أخطر فرص اللقاء كانت لصالح بوروندي في الدقيقة الـ64. عرضية قابلها عبد الرزاق فيستون بجانب القائم بقليل.

ق. 49 تبديل أول لمدغشقر بدخول باولن فوافي بدلا من كارلوس أندريا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 43 ركنية لمدغقشقر يقابلها أندريا برأسية ويبعدها المدافع من على الخط.

ق. 17 عرضية خطيرة لمدغشقر يبعدها جوناثان ناهيمانا ويتابعها كارلوس أندريا لكن الحارس يتألق مرة أخرى

ق. 13 مخالفة لمدغشقر ينفذها كارلوس أندريا وينقذها جوناثان ناهيمانا حارس المرمى إلى ركنية.

بداية المباراة