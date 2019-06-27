رينار عن العمل في مصر: تتحدثون عن ذلك منذ 10 سنوات

نفى ايرفي رينار مدرب المغرب اقترابه من التدريب في مصر، وذلك ردا على تقارير زعمت أنه قد يقود الفراعنة أو نادي بيراميدز.

وصرح الفرنسي في مؤتمر صحفي "المصريون يتحدثون عني منذ 2009، رغم أن الفريق كان بطل إفريقيا مع حسن شحاتة. أنا مع المغرب الآن ولدي أهداف أريد تحقيقها، ومصر لا تحتاجني، لديها مدرب جيد وفريق رائع".

وشدد رينار على أهمية مواجهة فريقه لكوت ديفوار يوم الجمعة في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019 مشيرا "مباراة صعبة للغاية بكل تأكيد".

وعن غياب لاعبه خالد بوطيب، مهاجم الزمالك، عن المباراة قال:"أمر مزعج أن تفقد لاعبا مؤثرا، لكني لا أفرق بين لاعب وآخر، الكل جاهز للفوز. كوت ديفوار فريق منظم ويعلم متى يتحكم في الكرة، لاعبوه يوزعون مجهودهم على شوطي المباراة".

واستمر المدرب الأسبق لزامبيا وكوت ديفوار "لدي لاعبون على أعلى مستوى، أنا محظوظ بقيادة المغرب".

وأبدى رينار رضاه عن أجواء البطولة القارية المقامة في مصر قائلا:"التنظيم رائع والملعب عظيم. نقل البطولة لشهر يونيو رائع، في السابق كنا نواجه مشكلات بسبب اللاعبين المحترفين في أوروبا. ما يزعجني فقط أن المباراة تقام عصرا والحرارة شديدة، لكني أتفهم ذلك".

ويتصارع المغرب مع كوت ديفوار على صدارة المجموعة الرابعة من كأس إفريقيا حين يتواجهان يوم الجمعة في ملعب السلام.

وحصد كل فريق 3 نقاط في الجولة الأولى بعد فوز المغرب على ناميبيا بهدف وتفوق كوت ديفوار بنفس النتيجة على جنوب إفريقيا.