مدرب موريتانيا: مواجهة أنجولا فرصة للاعبين للتعبير عن أنفسهم.. كانت لدينا رهبة من الافتتاح

يرى كورنتين مارتينيز المدير الفني لمنتخب موريتانيا أن للاعبيه فرصة للتعبير عن أنفسهم خلال مواجهة أنجولا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وكان منتخب موريتانيا قد سقط في الجولة الأولى بنتيجة 1-4 أمام مالي في افتتاح مباريتهما.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة أنجولا: "للاعبين فرصة في المباراة المقبلة للتعبير عن أنفسهم في أمم إفريقيا".

وتابع "في مباراة مالي قمنا بعدة أخطاء حول مسألة امتلاك الكرة، المباراة كانت صعبة علينا بعد تلك النتيجة".

هدف ⚽️ ديابي يفتتح التسجيل لمالي من يسارية قوية في زاوية صعبة على الحارس الموريتاني!



🇲🇷 0 - 1 🇲🇱#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/kvpFLauoUz — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 24, 2019

وعن أنجولا أوضح المدير الفني لموريتانيا "لعبنا ضدهم في التصفيات ونعرفهم جيدا، هو فريق جيد على المستوى الجماعي".

وشدد مارتينيز "علينا أن نضع حسابات التأهل أمامنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وقد نقوم بإجراء بعض التغييرات في التشكيل حسب ظروف المباراة".

وعن سبب الدفاع أمام مالي أوضح "لا أوافق على ذلك الرأي، لعبنا بتوازن وتوقيتات استقبال الأهداف كانت عامل سلبي".

وأتم تصريحاته "كان لدينا رهبة من الافتتاح نظرا إنها المشاركة الأولى، وسنعمل على التعويض أمام أنجولا".