مدرب غينيا بيساو: نواجه بنين بنفس استراتيجية مباراة الكاميرون

الجمعة، 28 يونيو 2019 - 17:42

كتب : ياسر الشريف

باسيرو كوندى

أوضح بيسارو كوندى مدرب غينيا بيساو أنه لن يغير أسلوبه أمام بنين يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

وقال كوندى في مؤتمر صحفي:"مباراة صعبة نأمل الفوز بها".

وواصل المدرب المحلي "سنخوض المواجهة بنفس الاستراتيجية التي لعبنا بها ضد الكاميرون".

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بينما قال القائد زيزينيو:"جاهزون لبنين ولإيقاف أبرز لاعبيها للخروج فائزين باللقاء للحفاظ على آمالنا في التأهل للدور ثمن النهائي".

وخسرت غينيا بيساو أمام الكاميرون حاملة اللقب بهدفين دون رد في ملعب الإسماعيلية.

وأمام غينيا بيساو مواجهة صعبة أمام بنين التي قدمت أداء طيبا منحها تعادلا بنتيجة 2-2 أمام غانا.

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء يوم السبت وهي الأخيرة في الجولة الثانية بالبطولة القارية.

كأس إفريقيا غينيا بيساو

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