جيريس: لا أهتم بالانتقادات.. ولاعبو تونس لا ينكرون أخطاءهم

شدد آلان جيريس مدرب تونس على أنه لا يلتفت إلى الانتقادات الموجهة إليه بشأن اختياراته لقائمة منتخب نسور قرطاج والتي يراها محللون سببا في تعثر الفريق أمام أنجولا بالتعادل 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

وقال لاعب فرنسا السابق في مؤتمر صحفي:"يجب علينا أن نحصد ما عملنا عليه خلال الإعداد للبطولة، ظهرنا بشكل قوي أمام كرواتيا والعراق. لابد من تقديم الجانب العملي على الشخصي والوصول إلى نتيجة إيجابية. أعرف مالي لأني دربتها".

وواصل جيريس "الانتقادات جزء من عملي لن أتناقش فيها ولن أهتم بها حاليا، لدينا مباراة مصيرية علينا التركيز عليها والفوز بها. غير منطقي الحديث عن تغييرات في فريقي، من حقي الاحتفاظ بها كاملة دون الحديث عنها".

واستمر "المنتخب التونسي يملك حالة مميزة وهناك صراحة كبيرة بين اللاعبين في الاعتراف بالخطأ. درجة الحرارة العالية ستكون في الحسبان أمام مالي".

وتنتظر تونس مباراة صعبة أمام مالي في ملعب السويس يوم الجمعة يبحث فيها نسور قرطاج عن الفوز لتعزيز حظوظهم في التأهل للدور ثمن النهائي من البطولة القارية.

وفرطت تونس في تقدمها على أنجولا لتفقد نقطتين في بداية مشوارها في كأس إفريقيا.