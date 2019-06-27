مدرب أنجولا: مواجهة موريتانيا صعبة.. وكأس إفريقيا تمهيد لتصفيات المونديال

الخميس، 27 يونيو 2019 - 11:26

كتب : عاطف شادي

داجمالا كامبوس - أنجولا - تونس

شدد سرديان فاسيليفيتش مدرب أنجولا على صعوبة مواجهة موريتانيا يوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

وقال الصربي في مؤتمر صحفي:"المباراة لن تكون سهلة. الظروف متكافئة بين الفريقين. لقد تعافى لاعبون غابوا عن المباراة الأولى ضد تونس، أتوقع ظهور لاعبي فريقي بشكل رائع".

وواصل "اختيار تشكيلة المباراة ستكون وفقا لطريقة اللعب وأداء المنافس".

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وأتم "اتفاقي مع اتحاد أنجولا كان التأهل لكأس إفريقيا، وبعد ذلك التحضير لكأس العالم 2022، أسعى لاستغلال البطولة لإعداد فريقي من أجل تصفيات المونديال".

واقتنصت أنجولا نقطة من تعادل مع تونس في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.

وتسعى لفوز أمام موريتانيا يقربها من التأهل للدور ثمن النهائي للبطولة القارية.

وتتصدر مالي المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها على موريتانيا بنتيجة 4-1.

أنجولا كأس إفريقيا

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