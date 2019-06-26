مدرب زيمبابوي: محبط.. ومبروك النقطة لأوغندا

أعرب صنداي شيدزامبوا مدرب زيمبابوي عن غضبه إزاء فرص سهلة أهدرها فريقه كادت تمنحه الفوز على أوغندا يوم الأربعاء في مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

وقال شيدزامبوا في تصريحات صحفية بعد مباراة ممتعة شهدت فرصا ضائعة بالجملة:"أهنئ أوغندا على النقطة، لعبنا أفضل من مباراة مصر وكنا قريبين من الفوز لكن أهدرنا فرصا كثيرة".

وواصل "عدم الفوز يصيب بالإحباط لكن علينا تجاوز ذلك والتركيز في المباراة المقبلة".

وكادت زيمبابوي تنتصر على أوغندا العنيدة لكن قلة تركيز لاعبيها حرمها فوزا مستحقا ليبقى رصيدها نقطة في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى.

ولابد بديل لزيمبابوي عن الفوز في الجولة الأخيرة أمام الكونغو الديموقراطية لتحفظ أملها في التأهل للدور ثمن النهائي.

وخسرت زيمبابوي مباراة افتتاح البطولة أمام مصر بهدف.