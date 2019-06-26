مدرب زيمبابوي: محبط.. ومبروك النقطة لأوغندا

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 22:06

كتب : عاطف شادي

أوغندا - زيمبابوي - كأس أمم إفريقيا 2019

أعرب صنداي شيدزامبوا مدرب زيمبابوي عن غضبه إزاء فرص سهلة أهدرها فريقه كادت تمنحه الفوز على أوغندا يوم الأربعاء في مباراة انتهت بالتعادل بهدف لمثله في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

وقال شيدزامبوا في تصريحات صحفية بعد مباراة ممتعة شهدت فرصا ضائعة بالجملة:"أهنئ أوغندا على النقطة، لعبنا أفضل من مباراة مصر وكنا قريبين من الفوز لكن أهدرنا فرصا كثيرة".

وواصل "عدم الفوز يصيب بالإحباط لكن علينا تجاوز ذلك والتركيز في المباراة المقبلة".

أخبار متعلقة

فالنسيا يضم سيليسين من برشلونة بي بي سي: يونايتد هو العرض الرسمي الوحيد لدي ليخت.. ومشكلة طارق ذياب لجمهور مصر: لا تنتظروا صلاح ليفربول

وكادت زيمبابوي تنتصر على أوغندا العنيدة لكن قلة تركيز لاعبيها حرمها فوزا مستحقا ليبقى رصيدها نقطة في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى.

ولابد بديل لزيمبابوي عن الفوز في الجولة الأخيرة أمام الكونغو الديموقراطية لتحفظ أملها في التأهل للدور ثمن النهائي.

وخسرت زيمبابوي مباراة افتتاح البطولة أمام مصر بهدف.

زيمبابوي كأس إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

سكاي: يوفنتوس اتفق مع دي ليخت على بنود الانتقال الشخصية 42 دقيقة | أوروبا
المحمدي عن احتفاله: عمرو وردة واحد مننا.. ما حدث حرية شخصية 54 دقيقة | مصر 2019
هاني رمزي: لسنا راضين عن الأداء.. والصعود في الصدارة أولوية 57 دقيقة | مصر 2019
إيبنجي: لا نستحق الخسارة وأتألم للاعبين.. وصلاح وتريزيجيه الأفضل ساعة | مصر 2019
أجيري يُعلق على استبعاد وردة ويُصرح: التشكيل قد يكون مختلفا أمام أوغندا ساعة | مصر 2019
الصفقة تقترب.. بنفيكا يعلن عن وصول عرض من أتليتكو مدريد لـ جواو فيليكس ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف كواليس استبعاد عمرو وردة من معسكر مصر.. ورد اللاعب 2 مدرب المنتخب يتحدث عن "خطأ الطباعة" في التشكيل.. سببان وراء نزول سليمان ومصير حجازي 3 استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر 4 منتخب مصر: ما حدث من بعض اللاعبين على مواقع التواصل الاجتماعي ليس شائعات

قد ينال إعجابك