فالنسيا يضم سيليسين من برشلونة
الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 21:55
كتب : FilGoal
أعلن نادي برشلونة توصله لاتفاق لبيع لاعبه ياسبر سيليسين إلى فريق فالنسيا مقابل 35 مليون يورو.
ياسبر سيليسين
النادي : فالنسيا
وشكر برشلونة حارسه الهولندي متمنيا له التوفيق في رحلته الجديدة مع فريق الخفافيش الذي تعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم.
وارتدى سيليسين، حارس منتخب الطواحين، قميص برشلونة لثلاثة مواسم شارك خلالها في 32 مباراة وتوج بخمسة ألقاب.
Agreement with @valenciacf for transfer of @JasperCillessen— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 26, 2019
وكان سيليسين الحارس الثاني في برشلونة في ظل وجود الألماني المتألق مارك أندريه تير-شتيجن.
وتألق سيليسين (30 عاما) لمدة 5 مواسم في حماية عرين أياكس قبل أن يحصل عليه برشلونة في 2016 مقابل 13 مليون يورو.
وسيليسين هو سابع لاعب يرحل عن برشلونة بعد نهاية الموسم المنصرم عقب تخلي النادي عن أندريه جوميش وباكو ألكاسير ومارك كاردونا ومارك كوكورييا ودوجلاس وتوماس فيرمايلين.
وضم الفريق لاعبين هما البرازيلي إيميرسون والهولندي فرينكي دي يونج.