فالنسيا يضم سيليسين من برشلونة

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 21:55

كتب : FilGoal

سيليسين‎

أعلن نادي برشلونة توصله لاتفاق لبيع لاعبه ياسبر سيليسين إلى فريق فالنسيا مقابل 35 مليون يورو.

وشكر برشلونة حارسه الهولندي متمنيا له التوفيق في رحلته الجديدة مع فريق الخفافيش الذي تعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم.

وارتدى سيليسين، حارس منتخب الطواحين، قميص برشلونة لثلاثة مواسم شارك خلالها في 32 مباراة وتوج بخمسة ألقاب.

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وكان سيليسين الحارس الثاني في برشلونة في ظل وجود الألماني المتألق مارك أندريه تير-شتيجن.

وتألق سيليسين (30 عاما) لمدة 5 مواسم في حماية عرين أياكس قبل أن يحصل عليه برشلونة في 2016 مقابل 13 مليون يورو.

وسيليسين هو سابع لاعب يرحل عن برشلونة بعد نهاية الموسم المنصرم عقب تخلي النادي عن أندريه جوميش وباكو ألكاسير ومارك كاردونا ومارك كوكورييا ودوجلاس وتوماس فيرمايلين.

وضم الفريق لاعبين هما البرازيلي إيميرسون والهولندي فرينكي دي يونج.

سيليسين برشلونة فالنسيا

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