طارق ذياب لجمهور مصر: لا تنتظروا صلاح ليفربول

وجه طارق ذياب أيقونة تونس رسالة إلى جمهور مصر مفادها أن محمد صلاح نجم الفراعنة لن يقدم نفس المستوى الذي يظهر به في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول.

وقال ذياب عبر قناة beIN sports:"على الجمهور المصري ألا ينتظر أن يقدم صلاح مستوى مشابه لما يظهر به مع ليفربول".

وواصل معللا "لأن في ليفربول يوجد لاعبون كبار، صلاح في مصر يلعب مع المهاجم مروان محسن، فارق كبير في المستوى".

واستمر ذياب "ولهذا يلجأ صلاح إلى الحل الفردي. صلاح ومعه في الجهة الأخرى محمود تريزيجيه، يحتاجان إلى مهاجم كبير".

طارق ذياب: الجماهير المصرية يجب أن لا تنتظر من صلاح ما يقدمه مع ليفربول..#beINAFCON #AFCON2019 pic.twitter.com/MUrtHqM8If — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) June 26, 2019

ويلعب منتخب مصر يوم الأربعاء أمام الكونغو الديموقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا. ويقود صلاح تشكيلة الفراعنة باحثا عن أول هدف له في البطولة القارية المقامة في بلده.

وفوز الفراعنة يضمن لهم التأهل للدور ثمن النهائي.

وتحتل مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى ورصيدها 3 نقاط ويسبقها فريق أوغندا البالغ رصيده 4 نقاط وزيمبابوي ثالثة بنقطة والكونغو الديموقراطية بلا رصيد.