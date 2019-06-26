طارق ذياب لجمهور مصر: لا تنتظروا صلاح ليفربول

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 21:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع منتخب مصر أمام زيمبابوي

وجه طارق ذياب أيقونة تونس رسالة إلى جمهور مصر مفادها أن محمد صلاح نجم الفراعنة لن يقدم نفس المستوى الذي يظهر به في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول.

وقال ذياب عبر قناة beIN sports:"على الجمهور المصري ألا ينتظر أن يقدم صلاح مستوى مشابه لما يظهر به مع ليفربول".

وواصل معللا "لأن في ليفربول يوجد لاعبون كبار، صلاح في مصر يلعب مع المهاجم مروان محسن، فارق كبير في المستوى".

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واستمر ذياب "ولهذا يلجأ صلاح إلى الحل الفردي. صلاح ومعه في الجهة الأخرى محمود تريزيجيه، يحتاجان إلى مهاجم كبير".

ويلعب منتخب مصر يوم الأربعاء أمام الكونغو الديموقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا. ويقود صلاح تشكيلة الفراعنة باحثا عن أول هدف له في البطولة القارية المقامة في بلده.

وفوز الفراعنة يضمن لهم التأهل للدور ثمن النهائي.

وتحتل مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى ورصيدها 3 نقاط ويسبقها فريق أوغندا البالغ رصيده 4 نقاط وزيمبابوي ثالثة بنقطة والكونغو الديموقراطية بلا رصيد.

منتخب مصر محمد صلاح كأس إفريقيا

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