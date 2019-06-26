هيثم فاروق عن استبعاد وردة: أتمنى المعاملة بالمثل لمن هم أكبر

يرى هيثم فاروق نجم الزمالك ومصر السابق أن استبعاد عمرو وردة من قائمة الفراعنة في كأس إفريقيا 2019 قرار صائب، لكنه ألمح إلى أن مثل هذه المواقف لا تتخذ مع مسؤولين كبار في منظومة كرة القدم المصرية.

وقال فاروق عبر قناة beIN sports:"موقف الاستبعاد سليم".

وواصل "أتمنى أن تطبق هذه القرارات على مسؤولين كبار".

وأتم "خير الخطائين التوابون".

واستبعد الاتحاد المصري لكرة القدم اللاعب بعد إثارته للجدل في مواقع التواصل الاجتماعي وانتشار فيديو يدينه.

ويلعب منتخب مصر يوم الأربعاء أمام الكونغو الديموقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا.

وفوز الفراعنة يضمن لهم التأهل للدور ثمن النهائي.

وتحتل مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى ورصيدها 3 نقاط ويسبقها فريق أوغندا البالغ رصيده 4 نقاط وزيمبابوي ثالثة بنقطة والكونغو الديموقراطية بلا رصيد.