انتهت مصر 2019 - زيمبابوي 1 أوغندا 1.. التعادل يحكم اللقاء
الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 18:43
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة زيمبابوي وأوغندا يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.
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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
ق51: موسونا يضيع هدفا لا يُهدر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق40: بيليات يتعادل لزيمبابوي
ق12: ايمانويل اوكوي يسجل الهدف الاول لاوغندا
بداية المباراة
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