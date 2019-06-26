انتهت مصر 2019 - زيمبابوي 1 أوغندا 1.. التعادل يحكم اللقاء

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 18:43

كتب : FilGoal

خالد أوتشو - داني فيري - أوغندا - زيمبابوي

تابع مباشرة مباراة زيمبابوي وأوغندا يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس إفريقيا 2019.

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نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ق51: موسونا يضيع هدفا لا يُهدر

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: بيليات يتعادل لزيمبابوي

ق12: ايمانويل اوكوي يسجل الهدف الاول لاوغندا

بداية المباراة

أوغندا زيمبابوي كأس إفريقيا

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