كروس: بايرن أخطأ ببيعي

يرى توني كروس لاعب ريال مدريد أن بايرن ميونيخ دفع ثمن التخلي عنه في 2014 حين انتقل الألماني إلى الأول ويبدأ عصرا ذهبيا بالقميص الأبيض توج فيه بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

توني كروس النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال كروس البالغ عمره 29 عاما في حوار مع صحيفة سبورت بيلد الألمانية:"بالنسبة لي، كان واضحا وقت إبرام التعاقد أن بايرن أخطأ ببيعي. أولي هونيس (رئيس بايرن) أقر لاحقا بذلك، وهذا دليل على عظمته".

وواصل "لو كان ذلك أحد أسباب رحيل بيب (جوسيب جوارديولا) عن بايرن، عليه هو أن يوضح ذلك، لكني لا أقدر على تأكيد أن بيعي لم يعجبه".

في 2014 فوجئ عشاق النادي البافاري برحيل بطل كأس العالم إلى إسبانيا، وهو ما وصفه هونيس لاحقا بـ "ربما القرار الأكثر خطئا. على الإدارة أحيانا اتخاذ قرارات صعبة، وهذا القرار كان قاسيا".

وشدد كروس على تمسكه بريال مدريد قائلا عن مستقبله:"بالتأكيد أختار نهاية عقدي في 2023. الـ33 ستكون سنا جيدة للتقاعد، وقتها سأقرر هل أفعل شيئا آخر أم لا. من الأن أستبعد اللعب في أمريكا أو الصين أو قطر".

كان كروس أحد نجوم بايرن المتوجين بلقب الأبطال في موسم 2012-2013، وبعد تحقيقه للقب المونديال في البرازيل اقتنصه ريال مدريد.

وقاد جوارديولا فريق بايرن من 2013 إلى 2016 محققا إنجازات محلية ساحقة لكن فشل في الفوز بلقب الأبطال.

ورغم أن الموسم الماضي كان كارثيا بالنسبة لريال مدريد إلا أن كروس يتفاءل بمستقبل الفريق ويود الاستمرار في صفوفه.