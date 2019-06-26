طرح جهاز استقبال البث الرقمي للقنوات الأرضية.. تعرف على سعره الخاص من أجل كأس الأمم

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 17:43

كتب : محرر في الجول

تايم سبورت

أعلن مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع عن توافر جهاز استقبال البث الرقمي للقنوات الأرضية، في مركز البيع الخاص به في القاهرة.

أوضح المصنع في إعلانه عبر صفحته الرسمية على Facebook أن الجهاز يمكن استخدامه كجهاز استقبال للقنوات الفضائية إلى جانب القنوات الأرضية، وهو ماركة بلوتو.

كما أشارت صفحة المصنع إلى أن الجهاز يتم طرحه بسعر مميز حتى نهاية بطولة الأمم الإفريقية، وتبلغ فيمته 299 جنيها، مع توافر خدمة الشحن لأي مكان، مؤكدة أن الجهاز بضمان الهيئة العربية للتصنيع.

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