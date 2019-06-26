انتهت مصر 2019 - نيجيريا (1) - (0) غينيا.. النسور تحلق
الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 16:14
كتب : FilGoal
صدام قوي يجمع المنتخب النيجيري مع نظيره الغيني في ثاني جولات دور المجموعات بأمم إفريقيا.
غينيا تسعى للتعويض بعد التعادل 2-2 مع مدغشقر، فيما فازت نيجيريا على بوروندي بهدف نظيفة وتأمل في الانتصار لحجز مقعدها في الدور التالي.
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نهاية المباراة
ق73: جوووووول كينيث أومير يسجل الهدف الأول لمنتخب نيجيريا برأسية جميلة إثر متابعته عرضية قادمة من ركلة ركنية في الناحية اليمنى.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول.
ق2: تهديد أول من الأفيال الوطنية وتسديدة تصدى لها الحارس على مرتين.
انطلاق اللقاء.
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