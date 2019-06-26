انتهت مصر 2019 - نيجيريا (1) - (0) غينيا.. النسور تحلق

الأربعاء، 26 يونيو 2019 - 16:14

كتب : FilGoal

نيجيريا - غينيا

صدام قوي يجمع المنتخب النيجيري مع نظيره الغيني في ثاني جولات دور المجموعات بأمم إفريقيا.

غينيا تسعى للتعويض بعد التعادل 2-2 مع مدغشقر، فيما فازت نيجيريا على بوروندي بهدف نظيفة وتأمل في الانتصار لحجز مقعدها في الدور التالي.

FilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة فتابعونا.

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نهاية المباراة

ق73: جوووووول كينيث أومير يسجل الهدف الأول لمنتخب نيجيريا برأسية جميلة إثر متابعته عرضية قادمة من ركلة ركنية في الناحية اليمنى.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق2: تهديد أول من الأفيال الوطنية وتسديدة تصدى لها الحارس على مرتين.

انطلاق اللقاء.

منتخب نيجيريا مصر 2019

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